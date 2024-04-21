Окупанти бояться залишатися на комбінаті Ілліча в Маріуполі: де ховаються

У тимчасово окупованому Маріуполі на комбінаті імені Ілліча 19 квітня було гучно. У тому районі перебуває дуже багато окупантів. Проте, рівень їхньої тривожності зростає "до небес".

Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що у місті давно не було "бавовни". Тож, мовляв, ворог розслабився. Зазначимо, що один "пропущений" удар був по пункту керування загарбників.

Дивіться також Довгі черги та дефіцит: в яких умовах живе окупований Маріуполь

"Я думаю, що все ж таки вони щось збили, тому що два рази системи ППО було зафіксовано старти. А на третій раз – пішов "пропущений". Досить непогано. Сподіваємося, що це лише початок", – наголосив Андрющенко.

Окупанти масово вирішили роз'їжджатися з території комбінату імені Ілліча та розселяються по квартирах, житловому сектору. Ворог ховається серед житлової забудови або безпосередньо у багатоповерхівках.

Така типова тактика. Воно коли "бавовнить" на Ілліча, вони чомусь звідти постійно тікають. Тікають по цивільній забудові, розуміючи, що ми туди крити не будемо,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Окупанти після прильоту вивозили металолом. Аби ніхто цього не побачив, вони перекривали Нікопольський проспект. Ворог вивозив спалену броньовану техніку.

"Дві вантажівки за ними також поїхали. Є в нас така гіпотеза – поїхали ті, хто своїми ногами вже ніколи нікуди не підуть. Щодо кількості – не можемо сказати точно", – додав Андрющенко.

Ворог займається пограбуванням

Кадирівці грабують комбінат. Також там присутні дагестанці, кадрова армія Росії та бойовики так званої "ДНР".

"Не дають цілком контролювати кадирівцям. Ті контролюють певну частину, яка дійсно їм цікава. Там, де можна нарізати метал; там, де вони мріяли запустити виробництво – де є плавильні печі. Там десь і прилетіло", – сказав Петро Андрющенко.

"Бавовна" у Маріуполі 19 квітня