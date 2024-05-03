Диміло в найдальшому районі: деталі потужної "бавовни" в Маріуполі

В тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську 2 травня було чутно вибухи. Звісно, що росіяни не будуть розповідати про деталі та місце влучання.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що "бавовна" прилетіла у найвіддаленіший район міста, де була стоянка техніки ворога. Такі дії ЗСУ показують відсутність недоступних місць на тимчасово окупованих територіях.

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Куди прилетіло

За словами Забавіна, "бавовна" прилетіла в один з об'єктів Лівобережного району. Саме там росіяни ще навіть не прибрали завали зруйнованих ними будинків.

Це є околиці Лівобережного, між проспектом Перемоги та вулицею Олімпійською. До повномасштабного вторгнення там була стоянка автомобільного транспорту. Зараз окупанти використовують цю стоянку для утримання деякої техніки,

– зазначив депутат Маріупольської міської ради.

Важливо зазначити, що українські військові влучили у найвіддаленіший район міста. Така можливість ЗСУ свідчить про те, що вони можуть завдавати удари по будь-яких цілях тимчасово окупованої України.

Можуть використати для пропаганди

Біля місця влучання було дуже велике задимлення, однак окупанти про це мовчать. За словами Забавіна, росіяни планують будувати там церкву.

У своїй пропаганді вони можуть сказати, що нібито ЗСУ намагаються зупинити будівництво церкви. Звісно, що вони не скажуть про те, що це було влучення в автостоянку,

– зауважив депутат Маріупольської міської ради.

"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях