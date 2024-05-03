Диміло в найдальшому районі: деталі потужної "бавовни" в Маріуполі
В тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську 2 травня було чутно вибухи. Звісно, що росіяни не будуть розповідати про деталі та місце влучання.
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що "бавовна" прилетіла у найвіддаленіший район міста, де була стоянка техніки ворога. Такі дії ЗСУ показують відсутність недоступних місць на тимчасово окупованих територіях.
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Куди прилетіло
За словами Забавіна, "бавовна" прилетіла в один з об'єктів Лівобережного району. Саме там росіяни ще навіть не прибрали завали зруйнованих ними будинків.
Це є околиці Лівобережного, між проспектом Перемоги та вулицею Олімпійською. До повномасштабного вторгнення там була стоянка автомобільного транспорту. Зараз окупанти використовують цю стоянку для утримання деякої техніки,
– зазначив депутат Маріупольської міської ради.
Важливо зазначити, що українські військові влучили у найвіддаленіший район міста. Така можливість ЗСУ свідчить про те, що вони можуть завдавати удари по будь-яких цілях тимчасово окупованої України.
Можуть використати для пропаганди
Біля місця влучання було дуже велике задимлення, однак окупанти про це мовчать. За словами Забавіна, росіяни планують будувати там церкву.
У своїй пропаганді вони можуть сказати, що нібито ЗСУ намагаються зупинити будівництво церкви. Звісно, що вони не скажуть про те, що це було влучення в автостоянку,
– зауважив депутат Маріупольської міської ради.
"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях
- У Джанкої 2 травня пролунала сирена та було чутно вибухи. Окупанти навіть тимчасово перекривали Кримський міст. У міноборони Росії заявили, що над кримським півостровом нібито збили український безпілотник.
- Також у Джанкої 30 квітня відбулись удари по військовому аеродромі. Найімовірніше, пошкоджено російську систему протиповітряної оборони С-300/С-400.
- Ввечері 2 травня в тимчасово окупованому Бердянську, за інформацією ЗМІ, був "приліт" та пожежа в мікрорайоні Колонія. Окупанти почали виправдовуватися та розповсюджувати версію про те, що не сталось нічого критичного.