Дуже влучно прилетіло: Андрющенко розкрив деталі вибухів у Маріуполі
У тимчасово окупований Маріуполь вночі 22 червня знову завітала "бавовна". Зокрема, прилетіло по селищі Нікольське по місцю базування загарбників. Колись там була ферма. Вона розташована за приміщенням колишнього військкомату.
Там точно є поранені або загиблі окупанти. Це 24 Каналу зауважив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
До теми Російське судно зайшло в Маріуполь: Плетенчук сказав, що це може означати для України
"Дуже влучно туди прилетіло. Уже чотири буханки чи то з пораненими, чи то з пакетами зараз прямо поїхали у бік Волновахи. Пожежу вони погасили. Сподіваюсь, що ми отримаємо якісь фото, відеопідтвердження для того, щоб насолодитися тим, що відбувалося", – розповів посадовець.
"Бавовна" буде частіше
Петро Андрющенко зазначив, що чи то прилетіло, чи то уламки влучно впали на територію аеропорту у Маріуполі, де також базуються росіяни. Там стоїть стандартна система ППО. Однак тепер ворогу буде складніше збивати те, що рухається у бік Азовського моря через Маріуполь.
Відомо про ще одну пожежу, яка пов'язана з цією "бавовною". Це можуть бути уламки, а може бути пряме влучання у районі полігону, який розташований між Маріуполем і селищем Старий Крим. Там тренуються окупанти. Раніше там вже лунали вибухи. Що саме там відбулось у ніч на 22 червня – встановлюється.
Щось мені підказує, що це не кінець. Враховуючи те, що вперше були пуски "Калібрів" безпосередньо з Азовського моря. Це означає, що Приазовщина стає зоною підвищеної уваги ЗСУ. Думаю, що "бавовна" у нас буде частіше,
– сказав радник мера.
У Маріуполі лунали вибухи: головне
- Десь близько о пів на першу жителі Маріуполя почали повідомляти про потужні вибухи у Приморському районі міста та чорний дим. Самі росіяни заявляли про обстріл балістикою та роботу своєї ППО, яка нібито "успішно збиває усі ракети".
- У Маріупольській міській раді повідомили, що внаслідок атаки у місті було влучання у базування окупантів. Крім того, було пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також ураження зазнала ППО загарбників.
- Там зазначали, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню росіян біля військкомату у селищі Нікольське.