У Маріуполі лунали вибухи: могло прилетіти у базування росіян та ППО в аеропорту

В окупованому Маріуполі сьогодні загарбникам геть не солодко. Ймовірно, там сталися ураження важливих для них об'єктів.

Десь близько о пів на першу жителі Маріуполя почали повідомляти про потужні вибухи у Приморському районі міста та чорний дим. Самі росіяни заявляли про обстріл балістикою та роботу своєї "славнозвісної" ППО, яка начебто успішно збиває усі ракети.

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"Це привітик з України"

У Маріупольській міській раді тим часом підбивають підсумки роботи "бавовни".

Внаслідок атаки в окупованому місті було влучання в базування окупантів. Крім того, пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також ураження зазнала ППО загарбників.

Є інформація, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню росіян біля військкомату у селищі Нікольське.

Місцеві визнають удар по військкомату ворога / Фото соцмережі

"Кращий день червня 2024. Просто кращий", – прокоментував "прильоти" радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Що відбувалося у небі над Маріуполем / Фото соцмережі

Куди "прилетіло" у Маріуполі / Фото соцмережі

По окупантах вдарили ракети у Маріуполі / Фото соцмережі

Нагадаємо, що вночі 20 і 21 червня Сили оборони уразили склад, нафтобазу, нафтопереробні заводи, місце зберігання "Шахедів" у Росії.