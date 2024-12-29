Об'єктів для ураження вистачає: Андрющенко розповів, що могли атакувати поблизу Маріуполя

На окупованій Донеччині 29 грудня відбулась атака "уламків" в трикутнику Мангуш – Маріуполь – траса Нікольське. За свідченнями місцевих жителів, було чутно характерний гул, схожий на той, що видають ракети або реактивні дрони.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що відбувається атака Ростовської області. Також 23 грудня у цьому російському регіоні пролунало 9 вибухів. Імовірною ціллю ударів був аеродром Міллерово.

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Ще будуть новини про "роботу ППО"

Андрющенко зазначив, що вже є підтвердження ураження у місті Сальськ Ростовської області, де було збито щонайменш один БпЛА, а його уламки впали на території локомотивного депо.

Все це рухається через Маріуполь та район, тому, можливо, тут була робота ППО. Схоже на те, що це був приліт – наш дрон чи ракета, що туди "завітав". Наші люди намагаються це з'ясувати,

– наголосив він.

Однозначно, за його словами, що це відбулось не на території Маріуполя, а за містом. Враховуючи, де і як фіксували та який гул стояв, у трикутнику Мангуш – Маріуполь – траса Нікольське є багато об'єктів, по яких може прилетіти.

Тут є базування окупантів, розташування ППО та РЛС Росії. Місць для потенційного ураження вистачає. Сподіваюсь, що це одне з них. Найближчим часом дізнаємося, що відбулось. Ми впевнені, що це не остання робота ППО в нашій зоні контролю,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації".

Йдеться про Маріупольський та Бердянський райони. Враховуючи те, що з ранку 29 грудня і впродовж дня триває активна атака дронами через щонайменше Ростовську область, а може й вглиб території Росії, то, за його словами, ще будуть новини про "роботу ППО" в Маріуполі, Бердянську та у російських регіонах.

"Наразі можна припустити, що це були українські дрони літакового типу. Також можливо летіли і ракети, тому що останнім часом українські сили здійснюють комбіновані атаки – по Ростовській і Орловській областях", – підкреслив Петро Андрющенко.

Що відомо про атаку по Ростовській області