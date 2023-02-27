Працюють дрони та "небайдужі" люди, – ЗСУ про удари по окупантах в районі Маріуполя
Окупанти потерпають від "бавовни" в Маріуполі, їхні склади у цей час успішно ліквідовуються. Як виявляється, до цього причетні не тільки дрони.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону 27 лютого розповів, що росіяни облаштували в місті склади боєприпасів, пального, там – багато особового складу окупантів. За словами полковника, "бавовна" там – дуже потрібна річ, пише 24 Канал.
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Хто причетний до "бавовни" в Маріуполі
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що, знищуючи тилові забезпечення, Україна унеможливлює роботу тилових ворожих підрозділів з доставлення пального і боєприпасів до передової.
За словами полковника, за добу 26 лютого в районі Маріуполя вдалось знищити склад з боєприпасами російських загарбників.
Дуже приємно, що до цього долучаються не лише дрони. Там працюють люди, яким не байдужа доля України,
– заявив Олексій Дмитрашківський.
Варто зауважити, що "бавовна" в Маріуполі почала лунати ввечері 21 лютого. Згодом вибухи повторились вночі та вранці 22 лютого. Після них Маріупольська міськрада повідомила про влучання у російський склад боєприпасів у районі морського порту.
"Бавовна" в Маріуполі: коротко
- Починаючи з 21 лютого, вибухи в Маріуполі лунають регулярно. Буквально 23 лютого радник мера Петро Андрющенко повідомив, що за добу в місті пролунало щонайменше 18 вибухів.
- Тоді радник підтвердив "бавовну" на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, де була зосереджена велика кількість живої сили, техніки, боєкомплектів ворога. Окрім того, вдалось влучили на територію 18-го причалу порту, де було відвантаження незрозумілих контейнерів, які точно мають військове походження.
- 25 лютого українські партизани підтвердили, що у Маріуполі знищили склад ворожих боєприпасів, а також: 2 бойові машини піхоти, 1 танк, 1 самохідну артилерійську установку, 50 окупантів в стані 200-тих або важких 300-тих.
- Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що вибухи у Маріуполі могли бути спричинені появою нового озброєння в України. Британська розвідка розповіла, що в місті з 21 лютого було 14 вибухів. За їхніми даним, Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей.