Знищені жива сила і техніка: які попередні результати "бавовни" в Маріуполі

Нещодавно біля Маріуполя пролунало кілька вибухів. Конкретні результати "цвітіння бавовни" ще встановлюють.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, згодом їх узгодять із ЗСУ.

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"Але обережно можемо сказати, є така впевненість, що знешкоджено один із комплексів С-300 – ППО окупантів", – заявив він.

Андрющенко розказав, що також було влучання в місця, де розташовані великі казарми російської армії.

"Саме звідти підіймався отой саме дим, де "вони обирали Папу", – зазначив радник міського голови Маріуполя.

Під час "цвітіння бавовни" поблизу Мангушу в Маріупольському району було знешкоджено й росіян.

Щонайменше 20 окупантів "відправлено" до Кобзона, ще 7 – 10 по дорозі застрягли до "цього хору". Але сподіваємося, що скоро вони туди долучаться,

– підсумував Петро Андрющенко.

Що відбувається в Маріуполі