Військовий експерт припустив, яке озброєння стало причиною "бавовни" в Маріуполі

Цього тижня ми бачили "бавовну" майже по всьому окупованому Сході України. Зокрема, вона стала регулярною гостею у Маріуполі.

Так, в Маріуполі вибухи лунали на складах з боєкомплектами російських окупантів, куди тривалий час нічого не прилітало. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Яке озброєння могло спричинити "бавовну" в Маріуполі

Військовий експерт також пригадав, що Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявляв, що сьогодні для ЗСУ не має великого значення відстань у 100 або 150 кілометрів.

Це вселяє надію та оптимізм, що українські захисники, ймовірно, вже отримали керовані бомби на 72 кілометри JDAM. Це технологія, яка дозволяє некеровані авіаційні бомби перетворювати на керовані. Втім, це звісно не ракети з дальністю ураження 150 кілометрів.

Що стосується далекобійних систем на 150 кілометрів, з того, що оголошувалося і може бути, – це GLSDB,

– припустив військовий експерт.

У такому разі можна припустити, що партнери поставили обіцяні боєприпаси раніше. Ці керовані авіаційні бомби мають дальність ураження саме 150 кілометрів.

Мусієнко припустив, яке озброєння могло спричинити "бавовну" в Маріуполі: дивіться відео

Окрім того, до зенітно-ракетних систем HIMARS розробляли модифіковану ракету GMLRS, з дальністю у 150 кілометрів. Виробник повідомляв, що вона невдовзі має стати на конвеєр. Можливо її виробництво запустили раніше і ці зразки вже надійшли до ЗСУ.

"Мабуть, ми щось отримали чи маємо. Що головне не просто маємо, а бачимо результат роботи цих видів озброєння", – підсумував Мусієнко.

Вибухи в Маріуполі: що відомо