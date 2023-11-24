У Мелітополі пролунали вибухи та зник зв'язок

Міський голова Мелітополя розповів, що вранці в тимчасово окупованому місті вже традиційно пролунали вибухи. Посадовець пояснив, що наразі відомо про інцидент.

Михайло Федоров написав про вибухи орієнтовно о 10:44 24 листопада. Перед цим гучно в місті було 20 листопада.

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Що відомо про вибухи в Мелітополі

Мелітополь. Мешканці південної частини міста чують глухі вибухи. Після першого на декілька хвилин зник зв'язок,

– заявив Федоров.

Мер пояснив, що влада з'ясовує деталі ймовірного прильоту по окупантах.

У Мелітополі отруїлись росіяни

Напередодні Михайло Федоров розповів, що російських загарбників у тимчасово окупованому місті отруїли. Зокрема, мовиться про партію ворогів, які вирішили замовити доставку їжі. Про інцидент не промовчали навіть російські телеграм-канали.

Відомо, що окупанти вирішили замовити їжу в якомусь кафе. Всі, хто "смакував" місцеву їжу, отруїлись.

Частина з них загинула і більше точно не зможе воювати,

– наголосив Федоров.

За його словами, вороги не можуть знайти кур'єра, який приніс їжу.

Ба більше, окупанти усвідомлюють, що їм не довго залишилось перебувати на Мелітопольському напрямку. Тому вони готуються до відступу та муштрують агентів, які працюватимуть після деокупації Збройними Силами регіону. Зокрема, мешканці розповіли меру Мелітополя, що росіяни вербують агентів та навчають їх ставити мітки на об'єкти інфраструктури, щоб згодом ворогам було легше влучити по них ракетами.