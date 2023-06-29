Прилетіло в депо та військову базу: вчора в окупованому Мелітополі цілий день лунали вибухи

29 червня 2023, 09:04
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Протягом 28 червня в Мелітополі лунали вибухи. Очільник міста розповів, що "бавовна" в росіян у тимчасово окупованому місті розквітла в депо з боєприпасами та на військовій базі.

Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, що вибухи почались ще орієнтовно опівночі в ніч проти 28 червня та продовжувались до вечора цього дня. Тобто для окупантів ситуація була наднапружена і в тимчасово окупованому Мелітополі, і загалом – в Запорізькій області, пише 24 Канал

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Що відомо про вибухи в Мелітополі

Все розпочалося приблизно опівночі (28 червня – 24 Канал), коли більш ніж 5 вибухів пролунало в тимчасово окупованому Мелітополі. Продовжувалось це о 10 ранку, і закінчився день для ворога з вибухами, які пролунали приблизно о 20,
– розповів очільник міста.

За його словами, перш за все є наслідки для нашого цивільного населення через діряву ППО ворога. Адже уламки ворожої протиповітряної оборони впали в центральному парку культури імені Горького в Мелітополі.

Проте для ворога також були наслідки, зокрема, для депо, яке ворог використовує для логістики озброєння та боєприпасів з Криму. Після цього окупанти трохи не будуть застосовувати в логістиці мелітопольське депо та транспорт, який там є.

Також вибухи пролунали:

  • на території військової бази, яку ворог захопив в авіамістечку;
  • поблизу села Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ. 

"Ми бачимо таку тенденцію – ворог вважає наше місто глибоким тилом для себе, але вчорашній день (28 червня – 24 Канал) показав, що не може він вважати його таким і точно буде знищуватись ворожа міць. А ще одна ілюстрація того, що відбувалось вчора – це попри те, що ворог намагається погасити той спротив, який чиниться на тимчасово окупованій Мелітопольщині, він однаково є – наші спецслужби точно знають про все, що відбувається на території тимчасово окупованого Мелітополя і ворогу точно не вдасться зламати наш спротив", – заявив Федоров. 

Хоча додав, що варто визнати – останніми тижнями посилились репресії на тимчасово окупованій території й ворог намагається зробити все можливе, щоб зупинити спротив. 

Вибухи в Мелітополі: коротко

  • Сергій Братчук ще вранці 28 червня повідомив, що вночі в тимчасово окупованому Мелітополі чули вибухи. Ба більше, він заявив про детонацію ворожого боєкомплекту.
  • Перед цим у тимчасово окупованому місті також було тривожно. Зокрема, 22 червня "бавовна" завітала в Мелітопольський район. Хоч окупанти розповідали про роботу ППО, та чорний дим свідчив про інше.
  • Тоді також у той район поїхало багато швидких. Іван Федоров повідомляв, що, за попередньою інформацією, прилетіло по військові базі, яку окупанти облаштували на території медичних складів та газового господарства.

Автор: Діана Квасневська