Знищено 2 ворожі підрозділи, – мер Мелітополя розповів про результати роботи "бавовнятка"
Вечір 5 березня видався дещо вибуховим для росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок вибухів у північній частині міста було ліквідовано два ворожі підрозділи.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, також "бавовна" була у Василівці та Пологах.
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Результати "бавовнятка" у Мелітополі
Федоров зазначив, що внаслідок вибухів у північній частині Мелітополя було ліквідовано 2 російські підрозділи. Кількість знищених окупантів та їхньої техніки наразі невідома, але це точно кілька десятків.
За інформацією міського голови, вибухи були не тільки у Мелітополі. У місті Пологи у неділю, 5 березня, внаслідок "бавовни" щонайменше 20 росіян повернуться додому у чорних пакетах.
У суботу, 4 березня, у місті Василівка було знищено ворожу систему "Град". Також були втрати серед загарбників, стверджує Іван Федоров.
На Запорізькому напрямку росіяни не зовсім добре спочивали, як вони собі вважали, в тилу. Продовжується ліквідація окупантів і в Пологах, і у Василівці, і в Мелітополі. І це лише за вихідні,
– підкреслив мер.
Федоров про вибухи у Маріуполі: дивіться відео
Вибухи у Мелітополі: останні новини
- Ввечері 5 березня у Мелітополі пролунали 2 вибухи. Обидва вибухи пролунали близько 18:00. Місцеві телеграм-канали стверджують, що "бавовна" завітала в район Нового Мелітополя. Іван Федоров відзначив, що тепер варто чекати хороших новин від Генштабу Збройних Сил України. Мер Мелітополя уточнив, що відомо про ураження 2 об'єктів, у якому перебували окупанти. Іван Федоров зауважив, що минулий тиждень був пекельним для загарбників і сотні окупантів повернуться додому в чорних пакетах.
- У тимчасово окупованому Мелітополі 1 березня прогриміли вибухи. Після цього "бавовна" завітала і в Пологи. Федоров пожартував, що пам'ять в окупантів Мелітополя коротка, як в окунів. Окупанти вкотре "невдало покурили" на аеродромі близько 13:00. Через кілька хвилин Федоров повідомив, що "бавовна" сталася і в Пологах.
- Російські загарбники продовжують зазнавати катастрофічних втрат в Україні. Зокрема, 12 лютого Сили оборони знищили колону ворожої техніки на Запорізькому напрямку. Іван Федоров розповідав, що артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка південніше Зеленого Гаю.