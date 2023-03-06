Знищено 2 ворожі підрозділи, – мер Мелітополя розповів про результати роботи "бавовнятка"

Вечір 5 березня видався дещо вибуховим для росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок вибухів у північній частині міста було ліквідовано два ворожі підрозділи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, також "бавовна" була у Василівці та Пологах.

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Результати "бавовнятка" у Мелітополі

Федоров зазначив, що внаслідок вибухів у північній частині Мелітополя було ліквідовано 2 російські підрозділи. Кількість знищених окупантів та їхньої техніки наразі невідома, але це точно кілька десятків.

За інформацією міського голови, вибухи були не тільки у Мелітополі. У місті Пологи у неділю, 5 березня, внаслідок "бавовни" щонайменше 20 росіян повернуться додому у чорних пакетах.

У суботу, 4 березня, у місті Василівка було знищено ворожу систему "Град". Також були втрати серед загарбників, стверджує Іван Федоров.

На Запорізькому напрямку росіяни не зовсім добре спочивали, як вони собі вважали, в тилу. Продовжується ліквідація окупантів і в Пологах, і у Василівці, і в Мелітополі. І це лише за вихідні,

– підкреслив мер.

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