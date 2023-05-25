Біля аеродрому в окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи: небо затягло димом

Про потужну "бавовну" в захопленому ворогом місті розповів мер Іван Федоров. Він також показав кадри, на яких видно густий дим, що підіймається у небо.

Вдень 25 травня у Мелітополі було видно сильний дим в районі захопленого окупантами аеродрому. Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі.

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Що наразі відомо про вибух біля аеродрому Мелітополя

За словами Федорова, біля аеродрому було чутно глухі вибухи.

Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому,

– написав він.

Мер додав, що наразі з'ясовує, що там сталося. Також він поділився фотографією. На ній можна побачити сильний дим над деревами.



Дим у Мелітополі / Фото з блогу Івана Федорова

Блогер та активіст Сергій Стерненко у своєму блозі припустив, що у Мелітополі "просмажують" росіян. А видання "РІА-Мелітополь" опублікувало фото з місця подій та запропонувало іншу версію.

За попередньою інформацією журналістів, загарбники могли влаштувати контрольований підрив. ЗМІ теж заявило, що інцидент стався біля аеродрому.



Вибухи біля аеродрому / Фото "РІА-Мелітополь"



Сильне задимлення за полем / Фото "РІА-Мелітополь"

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