Біля аеродрому в окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи: небо затягло димом
Джерело:Іван Федоров
Про потужну "бавовну" в захопленому ворогом місті розповів мер Іван Федоров. Він також показав кадри, на яких видно густий дим, що підіймається у небо.
Вдень 25 травня у Мелітополі було видно сильний дим в районі захопленого окупантами аеродрому. Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі.
Читайте також Мелітополь чекає на ЗСУ: партизани нагадали про наближення "українського літа"
Що наразі відомо про вибух біля аеродрому Мелітополя
За словами Федорова, біля аеродрому було чутно глухі вибухи.
Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому,
– написав він.
Мер додав, що наразі з'ясовує, що там сталося. Також він поділився фотографією. На ній можна побачити сильний дим над деревами.
Дим у Мелітополі / Фото з блогу Івана Федорова
Блогер та активіст Сергій Стерненко у своєму блозі припустив, що у Мелітополі "просмажують" росіян. А видання "РІА-Мелітополь" опублікувало фото з місця подій та запропонувало іншу версію.
За попередньою інформацією журналістів, загарбники могли влаштувати контрольований підрив. ЗМІ теж заявило, що інцидент стався біля аеродрому.
Вибухи біля аеродрому / Фото "РІА-Мелітополь"
Сильне задимлення за полем / Фото "РІА-Мелітополь"
Більше новин про "бавовну" у Мелітополі
- Нещодавно у тимчасово окупованому місті знову було гучно. З приводу цього Федоров у розмові з 24 Каналом розповів, як загарбники самі влаштовують вибухи, та пояснив, нащо вони це роблять.
- Східні та північні райони Мелітополя ввечері 12 травня залишилися без світла після потужного вибуху. Також у місцевих жителів почалися проблеми з водою та зв'язком.
- А зранку того ж дня пролунав ще один вибух. Після нього росіяни заговорили про нібито замах на колаборанта, якого самі окупанти назначили "заступником міністра будівництва у Запорізькій області".