Окупантам поламали логістику, – Федоров розповів деталі трьох вибухів у Мелітополі

Сьогодні, 24 липня, у районі Мелітополя пролунала серія вибухів. Наслідки ударів точно не сподобаються окупантам.

Це зламало росіянам логістику. Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Деталі вибухів

Вночі у районі тимчасово окупованого Мелітополя пролунали потужні вибухи. За словами Федорова, в результаті першого вибуху зруйновані колії та пункт управління дистанціями у районі Новобогданівки. Як наслідок, загарбники не зможуть переправляти боєприпаси до Токмака, Бердянську, Донецької та Луганської областей.

Другий вибух пролунав поблизу аеродрому Мелітополя, який окупанти намагаються відновити після атак ЗСУ. Однак усі спроби марні.

Третій вибух зафіксували з боку сходу Мелітополя, біля селища Костянтинівка. Там також розміщена військова база окупантів.

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Федоров додав, що росіяни мають близько 4 – 5 військових баз та складів боєприпасів на території Мелітополя та найближчих сіл. Після початку роботи американських HIMARS вони взялися виводити свої склади на південь у сторону Криму. Спецслужби чітко розуміють, де вони розташовані. Наразі основну загрозу несуть ті склади, які розташовані безпосередньо у центрі міста, поблизу житлових будинків. Зрозуміло, що удари по них призведуть до шкоди цивільному населенню.

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Росіяни продовжують тероризувати мешканців Мелітополя. Вони погрожують заселити своїх земляків у домівки, відібрані в українців. Окупанти здійснюють тотальний обхід всіх житлових будинків та квартир і проводять перепис населення

Крім цього, самопроголошена місцева "влада" погрожує усім прихильникам України примусовою депортацією. У зоні ризику люди, які говорять українською або гарно ставиться до України.

Загарбники не дозволяють жителям Мелітополя евакуюватися. Ба більше, за проїзд без черги через Василівку окупанти вимагають "хабарі" – послуга коштує від 100 до 500 доларів. Росіяни навмисно утворюють скупчення цивільних, аби створити з них "живий щит" та завадити контрнаступу ЗСУ.

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