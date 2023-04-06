У Мелітополі лунали потужні вибухи: в "Атеш" розповіли про "прожарку" російських офіцерів
Джерело:Іван Федоров
В окупованому Мелітополі знову гучно. У місті прогриміло декілька вибухів.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Мешканці говорять про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.
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Ймовірно постраждали офіцери російської армії
Мер пообіцяв згодом розповісти подробиці.
Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" розкрив невеликі деталі "бавовни" у Мелітополі.
Агенти руху повідомляють, що офіцерів армії Росії серйозно підсмажили.
Потужна "бавовна" в Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.
У місті пролунали одразу декілька потужних вибухів. Як стало відомо згодом, у ворогів вибухала "багатостраждальна" база у районі захопленого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Росіяни, вже по традиції, одразу заволали про "вдалу роботу ППО", переконуючи, що все під контролем. Однак, водночас відправили в сторону аеродрому карети швидких допомог.
Влучання у склади зі зброєю
- Не встигли окупанти дорахувати ранкові втрати, як близько 19:00 5 квітня гучні вибухи пролунали у Молочанському районі та Токмаку. А трохи раніше – поблизу селища Мирне, яке у Мелітопольському районі.
- Зранку "було гучно" у північній частині Мелітополя. Як зазначають, "гриміло" саме у тих місцях, куди противник нещодавно стягнув чергову партію свого озброєння.
- Мовиться про район поблизу горезвісного аеродрому і локомотивне депо Мелітополя. Там росіяни будують лінії оборонних споруд.