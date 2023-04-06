У Мелітополі лунали потужні вибухи: в "Атеш" розповіли про "прожарку" російських офіцерів

6 квітня 2023, 22:54
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Джерело:

Іван Федоров

В окупованому Мелітополі знову гучно. У місті прогриміло декілька вибухів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Мешканці говорять про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.

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Ймовірно постраждали офіцери російської армії

Мер пообіцяв згодом розповісти подробиці.

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" розкрив невеликі деталі "бавовни" у Мелітополі.

Агенти руху повідомляють, що офіцерів армії Росії серйозно підсмажили.

Потужна "бавовна" в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.

У місті пролунали одразу декілька потужних вибухів. Як стало відомо згодом, у ворогів вибухала "багатостраждальна" база у районі захопленого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Росіяни, вже по традиції, одразу заволали про "вдалу роботу ППО", переконуючи, що все під контролем. Однак, водночас відправили в сторону аеродрому карети швидких допомог.

Влучання у склади зі зброєю

  • Не встигли окупанти дорахувати ранкові втрати, як близько 19:00 5 квітня гучні вибухи пролунали у Молочанському районі та Токмаку. А трохи раніше – поблизу селища Мирне, яке у Мелітопольському районі.
  • Зранку "було гучно" у північній частині Мелітополя. Як зазначають, "гриміло" саме у тих місцях, куди противник нещодавно стягнув чергову партію свого озброєння.
  • Мовиться про район поблизу горезвісного аеродрому і локомотивне депо Мелітополя. Там росіяни будують лінії оборонних споруд.
Автор: Дарина Жданович