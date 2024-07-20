Ракетний удар по Миколаєву: щонайменше четверо загиблих, кількість поранених значно зросла

О другій половині дня 19 липня росіяни вдарили по Миколаєву авіаційними ракетами. Снаряд влучив по житловій забудові. Є постраждалі.

Внаслідок обстрілу Миколаєва загинуло щонайменше чотири цивільні людини. Також є поранені, серед них – діти.

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Трагедія у Миколаєві

Станом на 18:13 19 липня було відомо про щонайменше трьох загиблих, з яких – одна дитина. Телеграм-канал "Николаевський Ванек" пише, що йдеться про хлопчика 10 років. Він прийняв на себе найбільшу частину ракети, не встиг добігти до під'їзду. Попередньо, ворог міг вдарити ракетою Х-59 в паркан звичайного двору у місті.

О дев'ятій вечора мер міста Сєнкевич повідомив, що відомо вже про 14 постраждалих. Серед них 4 неповнолітніх.

Станом на сьому ранку 20 липня Віталій Кім повідомив нові дані.

Загинули три людини – хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років. 24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим і двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі,

– сказано в його дописі.

Згодом об 10:03 Сєнкевич повідомив про те, що кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним", – написав він.

Що відомо про удар по Миколаєву

Близько 17:00 на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже о 17:10 Повітряні сили розповіли, що ракета перебуває над Миколаївською областю і закликали жителів обласного центра сховатися в укриттях. Згодом у місті пролунав вибух.

Моніторингові канали писали, що окупанти випустили по Миколаєву дві керовані авіаційні ракети. Пізніше Сєнкевич сказав, що стався приліт по житловому району. Крім жертви та поранених, є пошкодження житлового сектору. Другий приліт стався за містом.

На трагедію вже відреагував Володимир Зеленський, який висловив співчуття рідним та близьким людей, які постраждали та загинули внаслідок обстрілу Миколаєва. Президент також показав фото наслідків і наголосив, що Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало.

Зеленський також закликав світову спільноту ще більше показати свою силу Росії, а також попросив знайти нові рішення на підтримку нашого захисту від повітряних нападів країни-агресорки.

Нагадаємо, що вранці окупанти завдали ракетні удари по центральній частині Чугуєва.

Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик. Попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М".