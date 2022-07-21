Вибухи у Миколаєві та Харкові: у регіонах оголосили тривогу – перебувайте у безпеці

У Миколаєві пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Згодом вибухи пролунали на Харківщині. Людей закликали перебувати в укриттях.

Відповідну інформацію повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Про це він написав орієнтовно о 03:17 21 липня. Зауважимо, про масований обстріл повідомляв міський голова і вночі 18 липня.

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У Миколаєві знову пролунали вибухи

У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють,

– повідомив Сєнкевич.

За словами мера міста повітряна тривога тривала з 03:07 21 липня (відбій оголосили о 03:47). Він закликав людей не ігнорувати правила безпеки.

росіяни вдарили по Харківщині

Після оголошення повітряної тривоги харків'яни чули звуки двох вибухів. Ймовірно, вони пролунали поза межами Харкова,

– мовиться у повідомленні Суспільного.

Тривога у Харківські області пролунала орієнтовно о 03:27, а вибухи люди почули вже о 03:34.

Коротко про останні обстріли Миколаївщини

18 липня російські окупанти привезли в Снігурівку, що на Миколаївщині, знімальну групу пропагандистів, щоб зняти, як обстріляли двір однієї з багатоповерхівок на околиці міста. Під час зйомок цього ролику окупанти розстріляли 4 людей.

18 липня Миколаїв потрапив під масований ракетний обстріл. Російський снаряд влучив у автосалон і салон з продажу сільгосптехніки. Решта вдарили по околицях міста. За попередньою інформацією, жертв немає.

Удосвіта 17 липня російські окупанти вдарили по Миколаєву. Люди чули 10 вибухів. Ракети запустили, ймовірно, з території тимчасово окупованої Херсонщини.

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