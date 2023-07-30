"Бавовна" у вежі, де розташовані 3 російських міністерства: показуємо на карті "Москву-Сіті"
У ніч проти 30 липня пропагандисти заявили, що Москву нібито атакували невідомі безпілотники. Так, вибухи пролунали у "Москва-Сіті".
Зазначається, що у вежі "Москва-Сіті", яку нібито атакували дрони, розміщено відразу три російські міністерства. Де розташований цей діловий центр – розповість та покаже 24 Канал.
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Де розміщений центр "Москва-Сіті", який атакували 30 липня
"Москва-Сіті" – це діловий район у Москві на Пресненській набережній. "Москва-Сіті" включає в себе 6 хмарочосів з максимальною висотою 300 метрів і більше. Комплекс також має у своєму складі другу найвищу, третю найвищу, п'яту найвищу, шосту найвищу, і сьому найвищу будівлі в Європі.
Попередньо, у вежі, яку нібито атакував безпілотник у Москві, розміщено відразу 3 російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри. Очевидці показали кадри документації мінкомзв'язку Росії, яку винесло з офісу вибуховою хвилею. Міністерство розташоване у другій 42-поверховій вежі комплексу "IQ-квартал".
Зазначається, що ці три російські міністерства розмістилися навесні 2019 року у 42-поверховій вежі комплексу.
"Москва-Сіті" на карті
Нічні вибухи у Москві 30 липня: що відомо
- Вночі 30 липня Москву накрила потужна "бавовна". Так, у вежі "Москва-Сіті", яку нібито атакували дрони, розміщено відразу три російські міністерства.
- У мережі вже оприлюднили кадри вибухів у Москві і що чули росіяни.
- У російському міноборони заявили, що один дрон начебто знищили в повітрі над територією Одинцовського району Московської області. А ще два нібито придушили засоби РЕБ і ті впали на території "комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".
- У Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден.
- Також окупанти на виліт і приліт закрили московський аеропорт "Внуково". Рейси звідти переправляють на інші летовища. Крім того, частина рейсів затримується.