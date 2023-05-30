Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві
У росіян почала масова істерика 30 травня. І все через те, що Москву та область атакують невідомі безпілотники.
На щастя, у Москві є прильоти по житлових багатоповерхівках. Детальніше про масовану атаку дронами Росії – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
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У Москві дрони влучили у будинки
Зранку 30 травня росіяни повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві. Внаслідок цього у кількох квартирах вилетіли шибки.
Пропагандисти кажуть, що причиною вибуху у багатоповерхівці нібито міг стати дрон. У момент події у квартирі на 25 поверсі перебували троє осіб, але вони самостійно залишили будинок. Наразі територія оточена.
РосЗМІ зазначають, що невідомий предмет вдарився у стіну технічного поверху над вікнами квартири. Уламки впали на землю.
Окрім цього, ще один дрон, ймовірно, атакував будинок на Профспілковій вулиці. Очевидці заявили, що БпЛА нібито влетів у вікно на 16 поверсі, пошкоджено скло. Постраждалих немає, проте жителів будинку евакуювали через те, що у пошкодженій квартирі стоїть газовий балон.
До того ж уламки безпілотника нібито впали на ще один будинок, який розташований на Ленінському проспекті. Наразі місце оточене – там працюють сапери. Також у будинку відбувається евакуація. Через НП перекрито рух вулицею Удальцова від Ленінського проспекту до вулиці Михайла Пєвцова.
Вибухи та прильоти у Москві / фото росЗМІ
Вибухи чути у різних районах
Зранку жителі Підмосковних Одинцово, Красногорська, Нової Риги та столичного району Кунцево почули звуки вибухів. Пропагандисти вже заявили, що у Підмосков'ї за ранок нібито збито понад 10 безпілотників. Більшість із них – в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.
Очевидці зняли на камеру ймовірне влучання на Рубльовці, де розташовані елітні будинки росіян.
Прильот на Рубльовці: дивіться відео
Запроваджено план "Тайфун"
Росіяни вже запровадили у Москві та області план "Тайфун". Він передбачає збір особового складу МВС, що залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Комунальники перевіряють каналізацію через атаку дронів
У мережі публікують кумедне відео, як у Москві після атаки БПЛА комунальники перевіряють каналізацію. Напевно, думають, що звідти запускають дрони черепашки-ніндзя.
Російські комунальники перевіряють каналізацію: дивіться відео
Сигнали супутникової навігації глушать у Москві
Пропагандисти повідомили, що у Москві глушать сигнали супутникової навігації. Такий захід пов'язаний з атакою безпілотників.
Патруль з антидроновими рушницями
Наразі співробітники поліції в Новій Москві патрулюють вулиці з антидроновими рушницями.
Також співробітники поліції вибірково зупиняють автомобілі для перевірки документів.