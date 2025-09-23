Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, ніч у москвичі пройшла неспокійно. Росіяни напружилися. Такі атаки по Москві потрібно регулярно повторювати.

До теми Росію разом із дронами могли атакувати повітряні кулі, – ЗМІ

Які наслідки атаки по Москві?

Як наголосив Чаленко, росіяни розпочали цю війну. Тепер вона повертається і на їхні землі. Надзвичайно важливо, що вдалося провести таку операцію саме у Москві.

Панічка у мільйонів мешканців Москви може власне не тільки від дронів, але й від дій російської влади. У цей час вони активно блокують інтернет. Можуть виключати мобільний зв'язок. Вже неодноразово бачили, як ракети від "Панцирь-С1" витягують з будинків,

– зазначив Чаленко.

Важливо, що вдалося пробити багатоешелоновану російську ППО. Це демонструє, що не такий у них і всесильний захист навколо столиці.

Зверніть увагу! Через атаку безпілотників у Москві один з вантажних лайнерів пролетів на наднизькій відстані. Його зафіксували буквально над будинками.

За словами Чаленка, особливо дивує реакція росіян на ці події. Вони ж руйнують цілі українські міста. Але коли до них все це повертається – вони не розуміють, що відбувається.

Але в росіян чомусь є якісь питання. Як вони скидають КАБи на Запоріжжя, вбивають наших людей, руйнують будівлі, займаються геноцидом, то їм нормально. Коли Україна планомірно запускає дрони на військові об'єкти, то у них є питання. Читав в російських соцмережах їхню реакцію. Це – дивина,

– підкреслив Чаленко.

Атака по Москві: коротко

Вибухи неподалік від Москви почали лунати ще ввечері 22 вересня. Згодом там закрили небо через невідомі безпілотники.

Експерти розібрали нещодавню масовану атаку по Москві. Українським дронам вдалося прорвати щонайменше три кільця протиповітряної оборони довкола столиці Росії.