Москва катастрофічно незахищена: чи наважиться Путін перекинути ППО з фронту

Сезон "бавовни" у Росії триває. У росЗМІ вже підрахували, що з часу "атаки безпілотників" на Кремль 3 травня і до сьогодні по Москві та Московському регіону прилетіло щонайменше 32 безпілотники.

Зважаючи на щоденні атаки, Владімір Путін міг би забрати ППО із фронту, аби підсилити її у російських містах. В ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, чи наважиться диктатор на таке рішення.

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Вибір Путіна

У Головному управлінні розвідки зауважили, що тепер перед Владіміром Путіним стоїть дилема: або повернути засоби протиповітряної та протиракетної оборони і війська додому, або ж вдавати вигляд "що все йде за планом".

Путін не обере нічого. Він діятиме за цим сценарієм, бо не здатен на повороти. Я не вірю, що він здатен перевернути історію,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Щобільше, для збереження влади російському диктатору варто було б вивести війська з України та проводити нові "паради побєди". Росіяни дуже б тішились такому розвитку подій і "з'їли" б усе, що їм розповідає пропаганда.

Сумнівів немає – російська влада та пропагандисти вигадали б неймовірну історію про "досягнення усіх цілей" так званої "СВО". Переконали б суспільство, що ну точно денацифікували та демілітаризували Україну.

Однак Путін, ймовірно, не захоче відступати зараз. Втім, зрештою, йому доведеться зробити це примусово.

Михайло Шейтельман про те, чи забере Путін ППО з фронту: дивіться відео

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