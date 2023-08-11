Москва катастрофічно незахищена: чи наважиться Путін перекинути ППО з фронту
Сезон "бавовни" у Росії триває. У росЗМІ вже підрахували, що з часу "атаки безпілотників" на Кремль 3 травня і до сьогодні по Москві та Московському регіону прилетіло щонайменше 32 безпілотники.
Зважаючи на щоденні атаки, Владімір Путін міг би забрати ППО із фронту, аби підсилити її у російських містах. В ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, чи наважиться диктатор на таке рішення.
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Вибір Путіна
У Головному управлінні розвідки зауважили, що тепер перед Владіміром Путіним стоїть дилема: або повернути засоби протиповітряної та протиракетної оборони і війська додому, або ж вдавати вигляд "що все йде за планом".
Путін не обере нічого. Він діятиме за цим сценарієм, бо не здатен на повороти. Я не вірю, що він здатен перевернути історію,
– наголосив Михайло Шейтельман.
Щобільше, для збереження влади російському диктатору варто було б вивести війська з України та проводити нові "паради побєди". Росіяни дуже б тішились такому розвитку подій і "з'їли" б усе, що їм розповідає пропаганда.
Сумнівів немає – російська влада та пропагандисти вигадали б неймовірну історію про "досягнення усіх цілей" так званої "СВО". Переконали б суспільство, що ну точно денацифікували та демілітаризували Україну.
Однак Путін, ймовірно, не захоче відступати зараз. Втім, зрештою, йому доведеться зробити це примусово.
Михайло Шейтельман про те, чи забере Путін ППО з фронту: дивіться відео
Вибухи у Росії: останні новини
- У Москві 11 липня пролунав потужний вибух. Пропагандисти не написали про причину "сильного хлопка", але очевидці зафіксували дрон у небі. Звісно, у Росії затрубіли про "роботу ППО". Однак, зважаючи на вибух, який пролунав, це, як і завжди, було брехнею.
- В ніч на 10 серпня у Московській області також було неспокійно. В районі аеропорту Домодєдово чули вибух. Згодом мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що на Москву начебто летіли два безпілотники, які, за його словами, "збили". Однак чомусь роботу аеропорту Домодєдово та Внуково зупинили.
- Вибухи 9 серпня на Московському заводі Сергіїв Посад облетіли всю мережу. Це був оптико-механічний завод. РосЗМІ повідомляли, що начебто вибухнув склад піротехніки компанії "Піро-Росс", яка там орендувала приміщення. Внаслідок вибуху на заводі у Підмосков'ї виявили 46 фрагментів тіл. Вони можуть належати десятьом людям. За однією з версій постраждало 80 осіб, за іншою – 60.