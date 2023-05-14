Окупанти скиглять, що у Клинцях, де впали їхні літаки, "бавовна" на нафтобазі
Напередодні ми могли спостерігати "літакопад" у Брянській області. Тепер же у Клинцях, де падали повітряні судна, скаржаться на "бавовну". Її буцімто підвезли до нафтобази.
У росіян останні кілька днів знову щось дивне відбувається. То спочатку в них за загадкових обставин своя ж ППО збиває гелікоптери та літаки окупантів. Тепер же поблизу місця "м'якого" приземлення з'явилася "бавовна", передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Мабуть, кроти порилися
Пропагандистські видання повідомляють про буцімто "атаку" нафтобази Брянськнафтопродукт у Клинцях, що у Брянській області. Мовляв, до цього якимось чином причетні українські військові.
Як з'ясувалося, охоронці виявили аж цілих дві вирви діаметром 10 сантиметрів. Свою фантастичну знахідку вони зробили, коли обходили території між резервуарами. Останні наповнені нафтопродуктами. За наявними даними, немає ані витоку, ані займання. Та й постраждалих немає.
Дивні вирви діаметром 10 сантиметрів змушують нас задуматися, чи не кроти порилися біля нафтобази. Бо щось звучить все це не надто переконливо. Хоча, місцеве населення все "схаває". Йому не звикати вірити у відверту маячню.
Що відомо про "літакопад"
- Зауважимо, що перший російський гелікоптер упав зранку 13 травня. Сталося це в тих самих Клинцях, що у Брянській області. Тоді повідомляли, що причиною "м'якого" приземлення став двигун, який загорівся. Згодом стало відомо, що розбився ще один гелікоптер. В обох випадках мовиться про Мі-8.
- Пізніше надійшла інформація про приземлення винищувача-бомбардувальника Су-34. Після цього до землі потягнуло ще й Су-35.
- Цікаво, що "самоліквідованих" російських повітряних суден може бути п'ять. Про це під час телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
- До слова, якщо ми заговорили про втрати, то від початку повномасштабного вторгнення наші захисники перетворили на брухт 308 літаків і 294 гелікоптери. До цієї статистики не увійшли п'ять, згаданих вище, повітряних суден. А все тому, що росіяни зізналися, що своєю ж ППО їх збили.