російська пропагандистська машина починає давати збій, – експрацівник СБУ про Крим

Ситуація у Новофедорівці, яка відбулась 9 серпня – дуже важлива для України. Не лише, як знищення ворога, а й через психологічний аспект, адже ті росіяни, які втікали із окупованого півострова побачили правду.

Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що інформаційна війна між Україною та росією триває паралельно та постійно. Це протистояння можна порівняти зі спринтерським забігом – переможе той, хто краще розподілив власні сили.

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"Зараз ми можемо бачити, як російська пропагандистська машина починає давати збій та буксувати. Все, що вчора відбулося, окрім підірваних гелікоптерів та бавовни, мало ще один вагомий підтекст", – каже Іван Ступак.

Всі ці росіяни, які вчора масово втікали із Криму, рознесуть інформацію по всіх куточках росії. Вони приїдуть у свою глибинку і розповідатимуть не те, що кажуть із телевізора, а правду,

– переконаний експрацівник СБУ.

За словами Ступака, така інформаційна кампанія дуже важлива, адже всі ці росіяни, як заражені таргани – інформацію вже не стримати.

У головах росіян зародяться сумніви і розпочнуться питання, на кшталт, чому не працює ППО та протиракетна оборона, зазначає фахівець.

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Вибухи на авіабазі у Новофедорівці: коротко