Окупанти від переляку вирішили помститися кримським татарам, – Чубаров

Населення в Криму панікує через нещодавні вибухи у Новофедорівці. Тому окупанти намагаються "заглушити" ці розмови обшуками у домах кримських татар.

Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, окупанти о 4 ранку вдерлися в домівки шістьох родин, де заарештували 5 чоловіків. Вони, як завжди, оголосили їм підозру у терористичній або екстремістській діяльності. Це – помста за вибухи в Новофедорівці.

Важливо Тисячі росіян почали панічно покидати Крим, – Чубаров про наслідки вибуху в Новофедорівці

За такими звинуваченнями загарбники точно продовжать термін утримання людей ще на 2 місяці. Чубаров наголошує, що гоніння кримських татар продовжуються. Вже відомо про 138 незаконно ув'язнених, які відбуваються термін на території росії.

Населення в Криму панікує через вибухи в Новофедорівці

Як зазначив Чубаров, завжди, коли на півострові стаються резонансні події, окупанти намагаються відвернути увагу людей через кримських татар. Вони "переводять стрілки" на "внутрішнього ворога", щоб паніку людей перевести в ненависть до інших.

Коли отримав інформації, то написав, що це російські окупанти від переляку через вибухи в Новофедорівці, вирішили помститися кримським татарам. Це справді так виглядає, – зазначив Чубаров.

За його словами, люди в Криму постійно говорять про вибухи на військовому аеродромі. Багато хто починає говорити цікаві речі: "А гдє наша хвальонная ПВО?", "а гдє наши самиє соврємєнниє зєнітно-ракєтниє комплєкси?". А відповідей на ці питання, як наголошує Чубаров, немає.

Багато того, що говорять в москві з точки зору військових можливостей – це звичайний блеф, – підкреслив Рефат Чубаров.

Чубаров про помсту окупантів за вибухи в Криму: дивіться відео

Вибухи в Новофедорівці: коротко