Чи вплинуть вибухи в Криму на перебіг війни: думка росіянина Гудкова

Вибухи на авіабазі в окупованому Криму не на жарт розлютили керівництво росії. У кремлі зрозуміли, що російським тилам настав кінець.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, вибухи на аеродромі біля Новофедорівки мали величезне морально-психологічне значення як для українців, так і росіян.

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"У росії не буде ніякої логістики"

Опозиціонер зазначив, що росія побачила, що "для неї усе тільки починається".

Це викликало роздратування і дику злість у російського керівництва. Вони побачили, що усім російським тилам приходить кінець. У росії не буде ніякої логістики,

– сказав Гудков.

Україна продовжує отримувати допомогу від Заходу. На думку Гудкова, найближчим часом ситуація на фронті може змінитися на користь України.

Чи вплинуть вибухи в Новофедорівці на хід війни

Водночас Гудков вважає, що інцидент в Криму не вплине на загальний перебіг війни в Україні.

"Давайте будемо реалістами. ЗСУ завдали удару, показали могутність. Однак російська армія поки що, на жаль, утримує 125 тисяч квадратних кілометрів української території", – сказав політик.

За його словами, кремль намагатиметься усіляко тиснути на Україну.

путін намагається розіграти цю карту для того, щоб спробувати посадити всіх за стіл переговорів. Найстрашніше, що вони (росіяни – 24 канал) не гребують ядерним шантажем,

– зазначив Гудков.

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Значення вибухів в Криму: коротко