Нічні вибухи в Одесі та Миколаєві: що сталося і чи є "прильоти"

Вночі 7 травня в багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи.

Вночі російський агресор вивів в акваторію Чорного моря 4 надводних ракетоносії. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, пише 24 Канал.

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Братчук зазначив, що також проводиться відповідна бойова робота наших засобів, зокрема, ППО. Тож, можливо, звуки, які чули в Одесі, були пов'язані саме з цим.

У нас немає прильотів. Так що працюємо далі, моніторимо інформацію, що і як відбувається,

– наголосив голова Громадської ради при ОВА.

Також він закликав користуватися лише офіційними джерелами інформації.

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Окупанти атакували Південь ракетами

Начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що вночі ворог атакував ракетами.

Окупанти використовували стратегічну авіацію та спрямували по Півдню, зокрема, ракети типу Х-22. Вони не високоточні. Тож цілком ймовірно, що агресор намагався вивідати, де і які системи ППО готові працювати.

Влучання в одне з промислових підприємств. Зруйновано цех, однак людських втрат немає. Є влучання у поля, оскільки похибка цих ракет (Х-22 – 24 Канал) передбачає такі влучання, як на Херсонщині, так і на Миколаївщині,

– зазначила Гуменюк.

Також вона нагадала, що від вечора суботи, 6 травня, російські загарбники наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Досі залишається чотири надводних. Сумарний зал – до 32 "Калібрів". Гуменюк зауважила, що це досить-таки суттєва загроза з моря.

Присутність ракетоносіїв може свідчити про підготовку, враховуючи ще й календарні дати. Тож потрібно бути готовими, що окупанти можуть влаштувати певні "салюти".

В ОК "Південь повідомили, що вночі ворог спрямувавпо Миколаївщині та 1 на Херсонщину. Є влучання в об'єкт промисловості. Люди не постраждали. Також в середині минулого дня окупанти нанесли ще один удар, ймовірно, з берегового ракетного комплексу 2 ракетами типу "Онікс". Є влучання в район гідропарку Херсону. На щастя, минулося без жертв.

Зауважимо, що вибухи у Миколаєві пролунали о 00:23 та 00:34. Зокрема, про це повідомляв і очільник ОВА Віталій Кім. В Одесі чули звук вибуху близько 00:55.