ППО відпрацювала на відмінно: скільки російських ракет збили над Одещиною

10 лютого 2023, 12:39
Читать новость на русском

Джерело:

Максим Марченко

Росія масовано атакувала Україну ракетами 10 лютого. На Одещині потужно відпрацювала ППО.

Загалом над Одеською областю сьогодні збили 13 ворожих ракет. Про це інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Масований удар по Україні 10 лютого: у багатьох областях спрацювало ППО, де таки є прильоти

Марченко зазначив, що ворог здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

 Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні,
– підкреслив глава ОВА.

Зверніть увагу! Під час масованої атаки на Україну російські ракети "Калібр" перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО. Тож Північноатлантичний Альянс повинен відреагувати. Детальніше про російські ракети в Румунії читайте тут.
Автор: Юлія Лобурак