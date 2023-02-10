ППО відпрацювала на відмінно: скільки російських ракет збили над Одещиною

Росія масовано атакувала Україну ракетами 10 лютого. На Одещині потужно відпрацювала ППО.

Загалом над Одеською областю сьогодні збили 13 ворожих ракет. Про це інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Масований удар по Україні 10 лютого: у багатьох областях спрацювало ППО, де таки є прильоти

Марченко зазначив, що ворог здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні,

– підкреслив глава ОВА.