Вибухи в Одесі: ймовірно, працює українська ППО

Росія розпочала масований обстріл України вранці 26 серпня. Вибухи чули в різних містах, зокрема в Одесі.

ЗМІ запевнили близько 08:36, що працює протиповітряна оборона України. Водночас мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що в місті лунали вибухи.

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В Одесі лунали вибухи

За словами кореспондентки 24 Каналу через декілька на тлі вибухів в Одесі зникло світло, а потім – водопостачання. Влада закликає жителів міста залишатися в укриттях.

Близько 08:44 Суспільне написало, що в Одесі чули повторні вибухи.

Додамо, що Повітряна тривога в Одеській області вранці пролунала о 05:43. Мер Труханов попереджав про загрозу застосування ударних безпілотників з боку російських загарбників.

Водночас незадовго до того Повітряні сили інформували, що Росія підняла в небо 11 бомбардувальників Ту-95МС з ракетами Х-101. Згодом ще й з'явилося повідомлення про підняття в небо 6 літаків Ту-22мЗ, що є носіями ракет Х-22.

В Офісі Президента відреагували на атаку , зазначивши, що противник цілиться по енергооб'єктах. За словами голови ОП Андрія Єрмака, бажання загарбників знищити українську енергетику коштуватиме їм дорого.

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Згадаємо, що через масовану атаку було перекрито рух Дніпровською ГЕС на Запоріжжі, про що повідомив голову ОВА Іван Федоров.