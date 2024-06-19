Пошкоджена рекреаційна інфраструктура: ворог обстріляв Одещину

Росіяни вдарили балістикою по набережній зоні Одеської області. Під удар потрапила рекреаційна інфраструктура.

Удар був точковим. На щастя, люди не постраждали.

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Наслідки удару по Одещині

Сили оборони Півдня повідомили, що внаслідок влучання рекреаційна інфраструктура зазнала пошкоджень. Також загорілась суха трава на відкритій місцевості. Полум'я швидко загасили рятувальники.

Небо півдня насичене розвідувальними дронами, триває збір даних,

– повідомили захисники.

Людей закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог.

Пам'ятайте, що балістична загроза надто швидкісна. Оперативно переходьте в укриття,

– додали Сили оборони Півдня.

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Ворог міг вдарити Іскандером

Повітряне командування "Південь" повідомило, що ворог запускав ракету з тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, це була ракета "Іскандер-М".