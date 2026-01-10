Частина окупованої Донеччини знеструмлена внаслідок атаки БпЛА

Тимчасово окуповану частину Донецької області атакували дрони. Внаслідок цього подекуди у регіоні повідомляють про перебої зі світлом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Exilenova+", а також місцеві телеграм-канали.

Яка ситуація на окупованій Донеччині?

Ще ввечері 9 січня російські моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників на частину російських регіонів, також про загрозу дронів повідомляли окуповані частини Запорізької та Донецької областей.

Незадовго після цього місцеві телеграм-канали повідомили, що в останній зникло електропостачання у відразу кількох містах регіону незадовго після атаки. Низка будівель в окупованій частині опинилася без світла.

Додаткової інформації на момент публікації стосовно цього не вказували, окупаційна влада також ситуацію наразі не коментувала. Вочевидь усі деталі та причини знеструмлень буде оприлюднено дещо згодом.

Ворог залишався без світла і раніше