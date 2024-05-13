Вибухи у передмісті Харкова: ворог вдарив по фермі, є загиблий

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під ударом знову опинився Харків.

Росія розпочала наступ на Харківщині кілька днів тому. Вдень 13 травня стало відомо про вибухи в передмісті.

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Біля Харкова пролунали вибухи

Повітряні сили перед цим попереджали про активність ворожої тактичної авіації з північного сходу. Також було відомо про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Росія могла вдарити по передмістю ракетою. Окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району.

Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Інформація встановлюється.

Синєгубов про деталі обстановки на Харківщині