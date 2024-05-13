Вибухи у передмісті Харкова: ворог вдарив по фермі, є загиблий
13 травня 2024, 17:15Читать новость на русском
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під ударом знову опинився Харків.
Росія розпочала наступ на Харківщині кілька днів тому. Вдень 13 травня стало відомо про вибухи в передмісті.
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Біля Харкова пролунали вибухи
Повітряні сили перед цим попереджали про активність ворожої тактичної авіації з північного сходу. Також було відомо про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.
Росія могла вдарити по передмістю ракетою. Окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району.
Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Інформація встановлюється.
Синєгубов про деталі обстановки на Харківщині
- Російські війська намагаються розтягнути лінію фронту під час наступу на Харківську область. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
- За його словами, ворог продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по Вовчанському напрямку, по півночі на напрямку на Липці. Наші воїни ворога на цих напрямках стримують. Відбито, за лише останній час, близько 15 ворожих атак.
- Також він зазначив, що тривають заходи з евакуації населення. У Вовчанську з 2500 людей залишилося менше ніж 300 жителів.