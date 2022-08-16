Кримський міст ображається, що йому доводиться стояти в черзі, – Чубаров

Після вибухів у Новофедорівці та під Джанкоєм активно постало питання чи можуть ЗСУ зруйнувати міст через Керченську протоку. Нині це найбільша транспортна артерія, якою росіяни доставляють військову техніку на окупований півострів.

Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зауважив, є ще й поромні переправи, але саме міст – найпотужніша транспортна артерія з росії до Криму.

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Кримський міст ображається, що стоїть у черзі

Чубаров зауважив, міст повинен припинити обслуговувати військові цілі, бо після того, як техніка потрапляє в Крим, вона вирушає далі на материкову частину України протистояти ЗСУ. Утім він додав, краще запитати у військових чи є нині можливість зруйнувати міст через Керченську протоку.

"У Криму зранку з'явився жарт, що міст дуже ображається, що йому доводиться стояти в черзі", – розповів Чубаров.

На черзі ще одна авіабаза

Він також розказав, що під Джанкоєм, неподалік від місць сьогоднішніх вибухів розташований військовий аеродром. Росіяни відновили його роботу, коли захопили Крим.

Я не зовсім упевнений, що вони його активно використовують. Він розташований відносно близько від місць бойових дій, але там базується військова важка авіатехніка, гелікоптери, формування повітряних сил росії,

– наголосив Чубаров.

А ще він додав, після вибухів у Новофедорівці, росіяни почали більш активно використовувати аеродром Гвардійське, що біля Сімферополя. А також аеродром Бельбек біля Севастополя.

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