"Пожежа тривала до ранку": "Атеш" розповів, як пошкоджені цистерни з пальним під Луганськом

Партизани "Атеш" повідомили, що українські військові атакували військові об'єкти окупантів біля тимчасово окупованого Луганська. Пожежа спалахнула ще 20 травня та тривала аж до ранку наступного дня.

Агенти "Атеш" повідомили, що російські загарбники не можуть забезпечити захист об'єктів у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.

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Агенти "Атеш" у Свердловську Луганської області повідомляють про значні пошкодження цистерн із пально-мастильними матеріалами внаслідок удару Сил оборони України 20 травня,

– розповіли партизани.

Вони пояснили, що окупанти після прильотів довго намагались збити уявні дрони.

Проте, за даними "Атеш", росіяни перекинули багато засобів ППО у Крим та на Луганщині активно працюють партизани. Тож у ворогів все частіше трапляються удари по живій силі та їх логістиці у Луганській та Донецькій областях.

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