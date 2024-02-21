Місцеві чули два "хлопки": у закритому місті Краснознаменськ під Москвою пролунали вибухи

У Росії неспокійно. Зокрема, місцеві жителі повідомляють про звуки "хлопків" у закритому місті.

Російські телеграм-канали пишуть, що 21 лютого у Підмосков'ї пролунали вибухи. Два "хлопки" чули мешканці Краснознаменська, передає 24 Канал.

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У будинках затремтіли вікна

Офіційної інформації щодо цього поки немає. так само немає жодних деталей.

За повідомлення місцевих жителів Краснознаменська вибухи пролунали близько 13 години дня. Очевидці розповіли, що від вибуху затремтіли вікна в будинках.

У російських телеграм-каналах припускають, що це може бути пов'язане зі "звуковим ударом" надзвукового літака.

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