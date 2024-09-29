Під Волгоградом дрони атакували склад боєприпасів, де була балістика з Ірану, – РНБО

У селищі Колтубань Волгоградської області Росії дрони атакували російський склад боєприпасів. Там серед іншого росіяни зберігали частину іранської балістики.

Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що вночі проти 29 вересня дрони таки атакували російський склад з боєприпасами.

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Що відомо про атаку на російський склад

Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії,

– заявив Коваленко.

За його даними, на складі російські загарбники зберігали:

частину іранської балістики,

пускові до неї.

До речі, ще вночі проти 29 вересня у російських телеграм-каналах поширювали відео з регіону, на яких було чутно детонацію. Натомість російське міноборони ці дані не підтверджує, а заявляє тільки про нібито "збиття" дронів.

Детонація боєприпасів у Волгоградській області Росії: дивіться відео

Російські загарбники вранці 29 вересня відзвітували, що нібито "збили" над Росією 125 ворожих дронів, над Волгоградською областю – буцімто 67 безпілотників.

Про влучання окупанти мовчать, проте дрони також могли атакувати російський аеродром у Єйську Краснодарського краї, звідки росіяни майже щоночі запускають дрони по Україні.