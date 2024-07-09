Росія атакувала Полтавщину: є влучання у промисловий об'єкт

Ввечері 9 липня російські війська атакували ракетами Полтавщину. За попередньою інформацією, внаслідок удару є влучання у промисловий об'єкт.

Звуки вибуху місцеві жителі чули близько 18:10, в цей момент в Полтавській області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили України також повідомляли про ракети, що рухались в напрямку Полтави.

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Російські війська обстріляли Полтавщину

Про наслідки обстрілу повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих,

– написав Пронін.

Очільник ОВА також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити в Сили оборони.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі

Російські війська регулярно обстрілюють Полтавську область. Зокрема вдень 3 липня в регіоні пролунали вибухи. Згідно з оприлюдненими даними, під ударом опинився дитячий садок. Також є інформація про щонайменше 1 жертву.