На Полтавщині було гучно: в ОВА розповіли про наслідки російської атаки

В Полтавській області ввечері 30 січня пролунала повітряна тривога. Зрештою там чули гучні вибухи.

Сумарно тривога лунала близько 37 хвилин, після чого пішли відбої. Наразі у Полтавській області ситуація спокійна.

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Яка ситуація у Полтавській області після вибухів

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що гучно в регіоні було через чергову атаку, яку здійснив ворог.

За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано,

– написав він.

Посадовець також закликав громадян Полтавської області, щоб вони у разі оголошення повітряної тривоги обов'язково перебували в укриттях. Пронін також сказав, що вірить у наші Сили оборони, які зможуть прикрити небо і землю від ворога.

Що відомо про вибухи у Полтаві

Повітряні сили ЗСУ близько 20 години повідомили про загрозу балістичного озброєння для низки областей на Сході України. Зрештою через хвилину у Полтаві пролунали потужні вибухи.

Через кілька хвилин захисники українського неба попередили Кременчук про повторні пуски балістичного озброєння. Зокрема, на місто прямувала ворожа ціль.

До цього гучні звуки вибухів пролунали у Харкові. Тоді Повітряні сили також попереджали про небезпеку балістики для регіону.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова у місті пролунала серія вибухів. Згодом харків'яни знову розповідали про повторні вибухи.

Далі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що вибухи пролунали у Харківському районі. За словами посадовця, інформації про постраждалих не було, а дані щодо руйнувань – уточнюються.

Уже згодом Синєгубов розповів, що ворог завдав ударів по Золочівській громаді Богодухівського району області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, потерпілих внаслідок цієї атаки немає.