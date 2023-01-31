У прикордонні Росії чули вибухи: там бідкаються про "масований обстріл"

Пізно ввечері 31 січня у Бєлгороді, Шебекіно та ще кількох населених пунктах Брянської області повідомили про потужні вибухи. Там заявили про "масовану ракетну атаку".

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Жителі прикордонних територій почали публікувати відео, де чути звуки вибухів, про це повідомляє 24 Канал.

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Росіяни заявили про "масовану атаку"

Вибухи пролунали в Бєлгороді, Шебекіно та інших населених пунктах у Бєлгородській області.

Звісно, що місцева влада традиційно почала звинувачувати Україну. А Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні нібито спрацювала ППО.

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Вибухи також прогриміли й у Брянській області. Губернатор регіону Александр Богомаз заявив, що нібито прикордонні регіони 31 січня обстріляли вдруге за день.

За його даними, потерпілих та руйнувань серед цивільних немає. Російський чиновник також традиційно звинуватив в обстрілах Україну.

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Наприкінці січня "під мінометний обстріл потрапив" населений пункт Краснооктябрський Глушківського району Курської області.

За інформацією місцевої влади, росіяни змогли нарахувати 12 прильотів, внаслідок яких постраждалих немає. Однак натомість пошкоджені лінії енергопостачання, через що без світла залишилися щонайменше два населених пункти.

17 січня неспокійно вчергове було у Бєлгородській області, яку буквально накрило "бавовною". Там місцева влада вирішила заспокоїти росіян байками про "роботу ППО", а згодом у мережі повідомили про загибель чотирьох російських солдатів-строковиків.

, що саме у прикордонні регіони росіяни звозять свою військову техніку та військових. Тому й не дивно, що у цих регіонах часто вибухають склади та важливій військові об'єкти. А також туди прилітають ракети С-300, які окупанти запускають по Харкову.