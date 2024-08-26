Повторні вибухи прогриміли і у Дніпрі

Росія вперше за довгий час повернулась до тактики масованих ударів. Зокрема, вона атакувала Дніпро.

Зранку 26 серпня Росія атакувала Україну різними видами озброєнь. У Дніпрі також чули вибухи.

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Було кілька вибухів

Наразі жодних деталей щодо наслідків вибухів невідомо. Місцеві телеграм-канали пишуть про повторні вибухи.

До слова, оперативно про атаку – в нашому телеграмі.

Місцева влада поки не коментувала вибухи.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.