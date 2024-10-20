Вибухи пролунали на Франківщині: на область рухалися "Шахеди"

Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами". Ворожі дрони-камікадзе вже дісталися Заходу. Зокрема, вночі 20 жовтня під ударом опинилося Прикарпаття.

Про вибухи на Івано-Франківщині повідомили місцеві телеграм-канали. Раніше Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку області, передає 24 Канал.

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Тривогу в області оголосили після 12 ночі. Згодом Повітряні сили заявили, що сюди рухаються ворожі БпЛА.

Вибухи на Прикарпатті пролунали в районі 1 години ночі. Попередньо, працювала ППО.

За даними моніторингових ресурсів, щонайменше один "Шахед" вдалося збити та в області чисто. Адже одразу після таких повідомлень, о 1:09, на Франківщині оголосили відбій.

Офіційної інформації щодо вибухів наразі не було.

24 Канал закликає під час тривоги перебувати у безпечних місцях до відбою. Не нехтуйте власною безпекою.

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Зауважимо, що окрім Прикарпаття, цієї ночі "Шахеди" також атакували Львів, Київ, Суми та Вінниччину. Там працювала ППО.

Востаннє окупанти атакували "Шахедами" Франківщину ще на початку жовтня. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.