Вибухи пролунали на Кіровоградщині: туди летіли ракети
8 липня 2024, 10:23Читать новость на русском
Зранку, 8 липня, ворог продовжує атакувати ракетами. Внаслідок цього у Кіровоградській області чули вибухи.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. Не нехтуйте власною безпекою та перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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На Кіровоградщині – вибух
Зранку, 8 липня, близько о 09:46 для жителів Кіровоградської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже о 10:01 Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, які рухалися у північно-західному напрямку курсом на область.
Була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.