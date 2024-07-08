Вибухи пролунали на Кіровоградщині: туди летіли ракети

Зранку, 8 липня, ворог продовжує атакувати ракетами. Внаслідок цього у Кіровоградській області чули вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. Не нехтуйте власною безпекою та перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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На Кіровоградщині – вибух

Зранку, 8 липня, близько о 09:46 для жителів Кіровоградської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже о 10:01 Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, які рухалися у північно-західному напрямку курсом на область.

Була загроза застосування балістичного озброєння з півдня.