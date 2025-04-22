Вибухи пролунали у Полтаві: місто масово атакують БпЛА, є перебої із електропостачанням
Росіяни атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" увечері у вівторок, 22 квітня. Внаслідок цього гучно було у Полтаві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що до вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.
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Що відомо про вибухи у Полтаві
Повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили орієнтовно о 22:41. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку регіону з території Сумської та Харківської областей.
Потім там зазначили, що більшість з вищезгаданих БпЛА продовжують рухатися у напрямку міста та району. Вже о 23:24 у мережі оприлюднили першу інформацію про вибухи, яку чули у Полтавській громаді.
У Полтавській громаді чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Вже о 23:27 з'явилася інформація про повторні вибухи у місті. Повідомили про масову атаку на Полтаву. За даними ЗМІ, у місті спостерігаються перебої з електропостачанням. Додаткових деталей поки не вказують.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
До слова, незадовго до цього гучно було в Одесі. Повітряні сили застерігали місцевих про групи ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Вибухи підтвердив і міський голова Геннадій Труханов. Повідомлення про можливі наслідки не надходили.
Скільки "Шахедів" збили вдень 22 квітня
- Зауважимо, що окупанти атакували Україну "Шахедами" і в ніч на 22 квітня. Уже вранці запустили нові групи "Шахедів".
- Так, з 08:00 ворог атакував 77 ударними безпілотниками. Окупанти запускали дрони з кількох напрямків, – Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська.
- Черговий повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- Повітряні сили повідомили, що станом на 18:00 підтверджено збиття 38 ударних безпілотників типу Shahed (інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.
- Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.