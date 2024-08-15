Вибухи пролунали на Полтавщині

У Полтавському районі Полтавської області було чутно кілька вибухів. Перед цим Повітряні сили повідоиляли про ракети, що летіли на цей регіон.

Моніторингові спільноти уточнювали, що мовиться про авіаційні ракети. Їх нарахували щонайменше 3.

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Вибухи на Полтавщині 15 серпня: що відомо

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54 вночі 15 серпня. За кілька хвилин Повітряні сили у соціальних мережах повідомили про ракети, які запустив ворог у напрямку Полтавщини.

А о 5.01 з повідомлення ЗМІ стало відомо, що у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Мовилося про щонайменше 2. Перед цим моніторингові спільноти писали, що на область летіли 3 авіаційні ракети.

О 05:12 вже скасували повітряну тривогу.

Загалом упродовж ночі 15 серпня в Україні була загроза балістичного удару, але про пуски не повідомляли. Повітряні сили здебільшого інформували про небезпеку від ударних дронів-камікадзе ворога – для Херсона, Запоріжжя, Харківщини та Черкаської області. БпЛА цього разу запускали і з північного, і з південного напрямків, причім у кілька хвиль.

Зауважимо, у переддень, 14 серпня вибух чули у Лубнах на Полтавщині – також після оголошення повітряної тривоги в області, та того разу вона була пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння. Загалом у напрямку Полтавської області російська армія часто застосовує різні види повітряного озброєння.