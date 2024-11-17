Росія атакує захід України: Рівне зазнало ракетного удару, на Прикарпатті – вибухи
Російські війська сьогодні, 17 листопада, здійснили атаку по частині регіонів на Заході України — там пролунала серія вибухів. Зокрема, під ударом Рівне та Прикарпаття.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеву владу. Зокрема, про те, що Рівне зазнало обстрілу повідомив мер Рівного Олександр Третяк.
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Вибухи в Рівному
Щонайменше 6 вибухів пролунало у Рівному, їх чули у різних куточках міста. Згодом мер Олександр Третяк зазначив, що рятувальні служби працюють. Водночас даних, чи сталось влучання – не було.
"Рівне зазнало ракетного удару! Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях! Шановні рівняни, тримаємо холодний розум і заряджені павербанки! Як завжди не публікуємо нічого в мережі. Рятувальні служби роблять свою роботу", – написав він.
Вибухи на Прикарпатті
За даними Повітряних сил крилаті ракети атакували і Прикарпаття. Зокрема, були зафіксовані ракети на Івано-Франківськ, Яремче та інші міста області. Зокрема, про звуки вибухів повідомляли кореспонденти "Суспільного".
Увага. Цієї ночі після 3:00 росіяни підняли в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95.