У Рівному пролунала серія вибухів

У ніч на 19 жовтня війська Росії атакували Рівне швидкісними безпілотниками. У місті та на його околицях пролунала серія вибухів.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Рівного у ніч на 19 жовтня?

Як повідомили Повітряні сили, російська армія застосувала безпілотники з реактивними двигунами, які заходили на територію Рівненської області. Підрозділи Протиповітряної оборони вели інтенсивну бойову роботу по повітряних цілях у передмісті.

Мешканці міста Рівне чули серію вибухів. Під загрозою також були Здолбунів, Сарни та інші населені пункти регіону, про що писали місцеві моніторингові спільноти, як-от "Рівне Головне".

Про наслідки атаки інформації від влади поки що не було. Повітряні удари по Україні тривають – подбайте про безпеку, якщо у вашій області тривога.

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Додамо, що цієї самої ночі вибухи чули й в іншому місті на Заході України – Луцьку. Також ворог масовано вдарив балістичними ракетами по Києву.