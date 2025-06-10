Невідомі дрони знову атакують Росію: у Татарстані працює ППО

Уранці вівторка, 10 червня, невідомі безпілотники атакували Росію. Зокрема, вибухи пролунали в республіці Татарстан.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Очевидці переконують, що дрони летіли в напрямку міста Єлабуга.

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Що відомо про атаку БпЛА

Місцеві жителі скаржаться на щонайменше 3 вибухи над Нижньокамську близько 4 – 5 години ранку в різних частинах міста. Окрім того, неспокійно було в Єлабузькому районі.

Згодом мер Нижньокамська Радмір Бєляєв повідомив про збиття дронів без руйнувань і постраждалих. "Технологічний процес підприємств не порушено", – додав чиновник.

У Татарстані по дронах працювала ППО: дивіться відео

У комбінованій атаці росіяни вже звинуватили ЗСУ – йдеться про нібито далекобійні дрони-камікадзе типу "Лютий" і "Бобер".

Згодом безпілотники дісталися й Ленінградської області. Повітряну ціль могли збити над Тосненським районом, подекуди введено обмеження мобільного зв'язку та інтернету.

БпЛА у Нижньокамську: дивіться відео

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Нагадаємо, ще ввечері 9 травня жителі країни-агресорки скаржилися на атаку безпілотників. Щонайменше 8 вибухів пролунало над Брянськом. Губернатор регіону заявив про роботу ППО, у небі бачили яскраві спалахи й дим.