Це військові об’єкти, – ГУР про удар дронами по 3 заводах у Росії

Вночі 12 травня дрони атакували три заводи на території Росії. Ці об'єкти є законною ціллю українських сил.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Зазначимо, що було уражено підприємства у російському Волгограді, Людиново та Липецьку.

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Атака на заводи

Андрій Юсов зазначив, що не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію, що атака на російські підприємства була операцією ГУР. Проте він зазначив, що інциденти на таких об'єктах – закономірний наслідок російської агресії проти України.

Ці об'єкти є військовими і використовуються ворогом у військових цілях – для забезпечення та фінансування окупаційного угрупування, яке чинить агресивну геноцидну війну проти України,

– сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що лише від початку цього року на понад 40 подібних підприємствах регулярно звучить "гуркіт та бавовна". Це – добрі новини для України і всього вільного світу, тому що агресор стає слабшим. Юсов додав, що такі інциденти будуть тривати.

Що відомо про нічну атаку