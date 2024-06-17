Вночі росіянам спалося зовсім несолодко. Принаймні, жителям двох регіонів – точно. У Воронезькій та Липецькій області окупанти ганялися за невідомими безпілотниками.

Так, на території Липецької області вводився режим повітряної небезпеки. Тамтешній губернатор Артамонов заявляв про українські безпілотники.

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Прилетіло десь біля заводу

Згодом Артамонов розповів, що над Липецьком збили український БпЛА.

"БпЛА пригнічений над Липецьком. На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає", – очільник області у телеграм-каналі.

Пізніше чиновник сказав про те, що ще два БпЛА було придушено над промисловою територією міста.

Водночас місцеві жителі повідомляли про вибухи та дим над тракторним заводом.

Йдеться про так зване ВАТ "Липецький трактор". У 2009 році зі структури товариства було виділено виробництво шасі для військової техніки "Липецький завод гусеничних тягачів", оборонне підприємство, яке є виробником модернізованих самохідних гусеничних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В, С-300ВМ та "Антей 2500".

Слід зазначити, що станом на 6:45 у Липецьку продовжує діяти жовтий рівень повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що минулого місяця Липецьк вже перебував під ударом. Тоді дрони теж атакували промислову зону міста.

У Воронежі теж неспокійно

Так, губернатор Воронезької області Гусєв повідомив, що вночі над територією регіону було нібито знищено два дрони. Не забув російський чиновник повторити традиційну мантру про те, що постраждалих та руйнувань немає.

Тим часом у мережі місцеві діляться відео, на якому безпілотник пролітає просто над їхніми головами.

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