СБУ та ЗСУ атакували аеродром в Морозовську: де розташований військовий об'єкт

В ніч на 17 грудня СБУ та ЗСУ атакували аеродром "Морозовськ", що у Ростовській області. Українські дрони пролетіли щонайменше 300 кілометрів, щоб досягти цілі.

Безпілотники завдали пошкоджень техніці, що розміщалася на військовому об'єкті. Де розташований атакований дронами аеродром у Морозовську – показує 24 Канал.

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СБУ та ЗСУ вдарили по летовищу

У ніч на 17 грудня СБУ спільно з ЗСУ провели вдалу операцію та здійснили атаку безпілотниками на російський аеродром у Морозовську, Ростовської області. Там дислокується 559-й бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил Росії.

Окупанти вже класично заявили про відбиту атаку, роботу ППО та інші байки, однак українські спецслужби переконують – ворожа техніка суттєво уражена. На летовищі в момент удару перебували до 20 літаків Су-34, а також 3 радіолокаційних станції та інша російська техніка.

Відстань до найближчого українського населеного пункту, що не перебуває під окупацією російських військ, сягає близько 300 кілометрів. Однак найімовірніше українські дрони здолали набагато більший шлях.

Де розташований аеродром "Морозовськ": дивіться на карті

Нічна атака БпЛА на Росію