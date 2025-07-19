Збивали залізницею: окупанти заявили про знищення понад 70 БпЛА, але є нюанс
- Росія повідомила про збиття 71 дрона над різними областями, однак уламки пошкодили залізницю.
- Атака також призвела до пожежі в Підмосков'ї та тимчасового закриття аеропорту "Домодєдово".
Дев'ять регіонів Росії потрапили під атаку невідомих дронів. Уночі по цілях працювала протиповітрряна оборона країни.
Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Скільки дронів збили в Росії вночі?
Міністерство оборони Росії прозвітувало про 71 збитий БпЛА над різними областями країни. Однак атака на Росію й цього разу, ймовірно, не минула без наслідків. Уламки дронів пошкодили російську залізницю.
У відомстві уточнили, що десятки дрони пролітали над кількома регіонами, де їх начебто успішно збивала ППО:
- 24 БпЛА збито над Ростовською областю;
- 16 – над Підмосков'ям, у Дмитрові внаслідок атаки виникла серйозна пожежа. 13 дронів летіли в напрямку Москви;
- Ще 11 БпЛА збито над Брянською областю;
- 10 – над Калузькою областю;
- три – над Курською областю;
- по два – над Орловською, Тульською та Липецькою областями;
- один – над Краснодарським краєм.
У Російській залізниці підтвердили, що дрони атакували Ростовську область. У компанії повідомили, що було пошкоджено контактну мережу на перегоні Лихая – Замчалово. Унаслідок цього затримано понад 50 поїздів. Також через атаку роботу призупиняв аеропорт "Домодєдово".
Нагадаємо, напередодні, в ніч проти 17 липня, дрони завдали удару по хімічному заводу "Щекиназот" у Тульській області Росії, що виробляє речовини, важливі для виробництва вибухівки та ракетного палива. На об'єкті почалася масштабна пожежа, підприємство було змушене тимчасово призупинити роботу.