У Росії після вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр"
- 2 серпня Росію атакували дрони, що призвело до виходу з ладу магістрального газопроводу "Центральна Азія – Центр".
- Газопровід, що належить "Газпрому", транспортує газ з Туркменістану до Росії і забезпечує енергією важливі об'єкти ВПК.
2 серпня Росію масовано атакували дрони. Вибухи лунали у низці регіонів, зокрема Волгоградській області.
Внаслідок вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр", передає 24 Канал із посиланням на джерела у спецслужбах.
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Що відомо про "бавовну" у Волгоградській області?
Цей газогон є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.
Після повідомлень про гуркіт на відрізку магістрального газогону, російські екстрені служби виїхали на місце події.
Зі слів місцевих мешканців, в районі села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.
Джерела зауважили, що дана магістраль забезпечує енергією такі об'єкти ВПК Росії як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МіГ (виробничий комплекс №1)", завод з виготовлення набоїв "Магнум-К" та інші.
Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном "Центральна Азія – Центр" зупинене на невизначений термін.
Нагадаємо, що уночі також був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ".