2 серпня Росію масовано атакували дрони. Вибухи лунали у низці регіонів, зокрема Волгоградській області.

Внаслідок вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр", передає 24 Канал із посиланням на джерела у спецслужбах.

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Що відомо про "бавовну" у Волгоградській області?

Цей газогон є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Після повідомлень про гуркіт на відрізку магістрального газогону, російські екстрені служби виїхали на місце події.

Зі слів місцевих мешканців, в районі села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.

Джерела зауважили, що дана магістраль забезпечує енергією такі об'єкти ВПК Росії як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МіГ (виробничий комплекс №1)", завод з виготовлення набоїв "Магнум-К" та інші.

Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном "Центральна Азія – Центр" зупинене на невизначений термін.

Нагадаємо, що уночі також був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ".